«Это поистине уникально». Кросби — о совместной игре с Малкиным и Летангом в «Питтсбурге»

«Это поистине уникально». Кросби — о совместной игре с Малкиным и Летангом в «Питтсбурге»
Канадский капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби высказался о совместной игре с костяком «пингвинов» — Евгением Малкиным, Крисом Летангом и Марком-Андре Флёри.

«Это редкость, и мы это ценим. Нет никаких гарантий, что подобное произойдёт в будущем. Мы все благодарны за то, что нам удалось играть вместе так долго, ведь вместе прошли через многое.

Удивительно осознавать, что прошло так много времени. Всё летит очень быстро, но когда вспоминаешь эти моменты, все воспоминания и тот опыт, который нам довелось пережить, понимаешь, что мы выросли вместе, играя в НХЛ. Это поистине уникально. Пройти путь от того момента, когда ты пришёл в лигу и не знал, чего ожидать, до такого уровня в карьере и всё ещё оставаться вместе, — нечто особенное», — приводит слова Кросби RG.

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби ответил на вопрос, думает ли он о своём наследии
