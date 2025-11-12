Скидки
Хоккей Новости

17-летний форвард системы «Торпедо»: если не брать габариты, игрой похож на Малкина

17-летний форвард системы «Торпедо»: если не брать габариты, игрой похож на Малкина
Комментарии

17-летний нападающий системы «Торпедо» Виктор Фёдоров ответил на вопрос, на кого по стилю игры он похож.

— Ваш топ-3 современных хоккеистов?
— Маклин Селебрини в последнее время нравится. Натан Маккиннон и Коннор Бедард.

— В детстве были кумиры?
— В детстве вообще не было кумиров. Может, Дацюк — за ним иногда смотрел.

— За какими молодыми россиянами особенно следите?
— Сейчас за Мичковым слежу. Гребёнкин вот забил первый гол. Капризов, конечно, зажигает — за ним слежу.

— По амплуа на кого ориентируетесь? На кого вы похожи по стилю?
— Если не брать в учёт габариты, возможно, Евгений Малкин. В принципе, игрой похожи, — приводит слова Фёдорова «Советский спорт».

