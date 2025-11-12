Главный тренер «Металлурга» Разин принёс извинения вратарю «Сочи» Самсонову за шутку

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после игры с «Ладой» (6:4) принёс извинения вратарю «Сочи» Илье Самсонову за неудачную шутку о голкипере.

«Хочу публично извиниться перед Ильёй Самсоновым. Я очень неудачно пошутил, мало кто понял эту шутку. Илюха, сорри. Никогда не считал, что ты плохой вратарь, не имел это в виду. Желаю тебе успехов и удачи и надеюсь, что мы ещё вместе поработаем», — заявил Разин на пресс-конференции.

Напомним, вратарь пополнил состав «Сочи» 1 ноября. Соглашение с Самсоновым рассчитано на два года.

Ранее Разин высказался о форме вратаря после первого матча после возвращения в КХЛ.