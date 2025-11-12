Главный тренер «Металлурга» Разин принёс извинения вратарю «Сочи» Самсонову за шутку
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после игры с «Ладой» (6:4) принёс извинения вратарю «Сочи» Илье Самсонову за неудачную шутку о голкипере.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Лада
Тольятти
1:0 Орехов (Барак, Толчинский) – 01:20 (5x5) 2:0 Ткачёв (Пресс, Канцеров) – 03:15 (5x5) 2:1 Чивилёв (Жуков, Кугрышев) – 10:08 (5x5) 2:2 Чивилёв – 14:02 (5x5) 2:3 Бурдасов (Савчук, Холлоуэлл) – 33:51 (5x4) 2:4 Грошев (Сетдиков) – 38:48 (4x5) 3:4 Вовченко (Пресс, Михайлис) – 39:15 (5x4) 4:4 Пресс (Исхаков) – 40:34 (5x4) 5:4 Ткачёв (Кузнецов, Яковлев) – 45:40 (5x4) 6:4 Канцеров (Ткачёв) – 59:38 (en)
«Хочу публично извиниться перед Ильёй Самсоновым. Я очень неудачно пошутил, мало кто понял эту шутку. Илюха, сорри. Никогда не считал, что ты плохой вратарь, не имел это в виду. Желаю тебе успехов и удачи и надеюсь, что мы ещё вместе поработаем», — заявил Разин на пресс-конференции.
Напомним, вратарь пополнил состав «Сочи» 1 ноября. Соглашение с Самсоновым рассчитано на два года.
Ранее Разин высказался о форме вратаря после первого матча после возвращения в КХЛ.
