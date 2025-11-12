Игорь Ларионов высказался о гостевом поражении СКА от «Салавата Юлаева»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал гостевое поражение от «Салавата Юлаева» (1:2).

— Хозяев с победой, непростая игра. В первом периоде было тотальное преимущество нашей команды, масса моментов. Лучший наш период в этом сезоне. По качеству игры команда смотрелась очень сильно, но забили только один гол, дали сопернику кислород, дали забить гол, после этого силы стали иссякать. Пять игр за девять дней, а когда уставший, трудно ожидать уверенности, остроты перед воротами. Это не оправдание, это факт.

— Только с «физикой» связываете то, что «Салават» забрал инициативу?

— Можно ссылаться на потери игроков, травмы. Но команде в перерыве было сказано, что это непростая серия, пять сложных игр. Просили играть короткими отрезками, но не всегда слова доходят до игроков. Были переиграны отрезки, команда начинала уставать, поэтому не было свежести. Пытались, были моменты в третьем периоде, штанга, когда сняли вратаря. Но этого было мало, в таких матчах надо ставить точку гораздо раньше, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.