«Трудно подобрать слова». Ларионов — о низкой результативности СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после гостевого поражения от «Салавата Юлаева» (1:2) высказался о низкой результативности армейского клуба в сезоне КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Дюбе) – 06:37 (5x4)     1:1 Стюарт (Родевальд, Броссо) – 16:45 (5x5)     2:1 Газимов (Набиев, Сорокин) – 31:02 (5x5)    

— Большую часть сезона СКА с трудом забивает больше трёх шайб. Почему не получается наладить атаку?
— У нас люди, которые умеют забивать, очень трудно понять, что мы создаём столько моментов, но не можем забить. Либо это выдающаяся игра вратарей, либо потеря концентрации, неуверенность перед воротами. С одним голом трудно выиграть. Сегодня не реализовали массу моментов, трудно подобрать слова и найти причину. За девять дней мы тренировались всего один раз, но мастерство и опыт должны решать в таких матчах. К сожалению, никак не можем прорвать оборону соперника, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

