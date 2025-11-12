Ларионов объяснил, что Хайруллин не сыграл с «Салаватом» из-за ротавируса

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после гостевого поражения от «Салавата Юлаева» (1:2) назвал причину отсутствия в матче нападающего Марата Хайруллина.

— У Хайруллина повреждение?

— У нас ходит ротавирус, он уже прошлый матч играл больным, не стали вытягивать из него последние силы. В следующем матче 100% Хайруллин вернётся, по остальным игрокам я получу отчёт завтра. Надеемся, Плешков тоже вернётся в следующем матче, у него уже всё зарубцевалось в травме, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В следующей игре «Салават Юлаев» встретится с «Локомотивом» в гостях 17 ноября. СКА 16 ноября сыграет с «Металлургом» в Санкт-Петербурге.