Ларионов объяснил, что Хайруллин не сыграл с «Салаватом» из-за ротавируса
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после гостевого поражения от «Салавата Юлаева» (1:2) назвал причину отсутствия в матче нападающего Марата Хайруллина.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Дюбе) – 06:37 (5x4) 1:1 Стюарт (Родевальд, Броссо) – 16:45 (5x5) 2:1 Газимов (Набиев, Сорокин) – 31:02 (5x5)
— У Хайруллина повреждение?
— У нас ходит ротавирус, он уже прошлый матч играл больным, не стали вытягивать из него последние силы. В следующем матче 100% Хайруллин вернётся, по остальным игрокам я получу отчёт завтра. Надеемся, Плешков тоже вернётся в следующем матче, у него уже всё зарубцевалось в травме, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В следующей игре «Салават Юлаев» встретится с «Локомотивом» в гостях 17 ноября. СКА 16 ноября сыграет с «Металлургом» в Санкт-Петербурге.
