Подъяпольский: красивые сейвы получаются, когда не успеваешь подстроиться под шайбу

Вратарь московского «Динамо» Владислав Подъяпольский рассказал, как получаются красивые сейвы в матчах.

— Не успел ты в начале октября появиться в динамовских воротах, как сразу получил звание лучшего вратаря недели. Как относишься к таким профессиональным бонусам?

— Конечно, приятно получать такие награды, но я на них особого внимания не обращаю. Уверенность приходит не потому, что тебя отметили, а после побед и хороших игр. Бывает, что и пропустишь, но команда в итоге победу вырвала, после таких матчей настроение всегда отличное.

— Это верно, и всё же ты регулярно попадаешь в хит-парад лучших сейвов КХЛ. Совпадает ли мнение специалистов с твоим? Согласен, что именно эти моменты в твоей игре были лучшими?

— На самом деле, красивые сейвы получаются, когда не успеваешь правильно подстроиться под шайбу. Приходится выручать команду, чем можешь. Порой выходит действительно здорово. Но главное — шайбу поймать, — приводит слова Подъяпольского сайт «Динамо».