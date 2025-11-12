Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победный матч со СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победный матч со СКА (2:1) в Уфе.

— Непростой матч, тяжёлое начало. Мы начали робко, застенчиво, ждали, что будет делать соперник. Но молодцы, Вязовой делал ключевые сейвы, мы старались играть по ситуации. Во втором уже начали двигаться и забрали инициативу. Правильно сыграли, по счёту — где нужно, прессинговали, где нужно, сыграли в откат. Ребята должны гордиться собой.

— Нападающие мало забивают в последних матчах, почему?

— Нападающие выводят защитников на позиции. И хорошо, что защитник Газимов оказался на пятаке. И хорошо, что Стюарт тоже подключился в атаку и забил.

Сейчас такой хоккей, если играть чётко по позициям, тяжело создать что-то в атаке. Нужно движение, и мы просим защитников подключаться. Защитники подключаются, у них появляются такие моменты.

— Какие болевые точки СКА при подготовке к матчу?

— Болевых точек не было, знали, что СКА быстро переходит из обороны в атаку, сделали акцент на том, чтобы был правильный возврат в оборону. И знали, что СКА много контролирует шайбу в зоне атаки, поэтому пару моментов попросили сделать в зоне обороны. Размениваться шансами со СКА чревато, там многие могут исполнить, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.