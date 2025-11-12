Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победный матч со СКА

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов оценил победный матч со СКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победный матч со СКА (2:1) в Уфе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Дюбе) – 06:37 (5x4)     1:1 Стюарт (Родевальд, Броссо) – 16:45 (5x5)     2:1 Газимов (Набиев, Сорокин) – 31:02 (5x5)    

— Непростой матч, тяжёлое начало. Мы начали робко, застенчиво, ждали, что будет делать соперник. Но молодцы, Вязовой делал ключевые сейвы, мы старались играть по ситуации. Во втором уже начали двигаться и забрали инициативу. Правильно сыграли, по счёту — где нужно, прессинговали, где нужно, сыграли в откат. Ребята должны гордиться собой.

— Нападающие мало забивают в последних матчах, почему?
— Нападающие выводят защитников на позиции. И хорошо, что защитник Газимов оказался на пятаке. И хорошо, что Стюарт тоже подключился в атаку и забил.

Сейчас такой хоккей, если играть чётко по позициям, тяжело создать что-то в атаке. Нужно движение, и мы просим защитников подключаться. Защитники подключаются, у них появляются такие моменты.

— Какие болевые точки СКА при подготовке к матчу?
— Болевых точек не было, знали, что СКА быстро переходит из обороны в атаку, сделали акцент на том, чтобы был правильный возврат в оборону. И знали, что СКА много контролирует шайбу в зоне атаки, поэтому пару моментов попросили сделать в зоне обороны. Размениваться шансами со СКА чревато, там многие могут исполнить, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Материалы по теме
Видео
СКА прервал победную серию, проиграв в Уфе «Салавату Юлаеву»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android