Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
Козлов — о стычках Ремпала: он так себя заводит. Это ещё ругаться не начал!

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победного матча со СКА (2:1) оценил игру Шелдона Ремпала за уфимский клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Дюбе) – 06:37 (5x4)     1:1 Стюарт (Родевальд, Броссо) – 16:45 (5x5)     2:1 Газимов (Набиев, Сорокин) – 31:02 (5x5)    

— Как оцените игру Ремпала в этих двух матчах?
— Видно, что Шелдон давно не играл, он втягивается. Площадка другая, партнёры другие, скорости другие. Он терпеливо работает, мы ждём, когда он будет таким же ярким, как в прошлом году. Специально сделали англоговорящую тройку, где они понимают друг друга и играют друг на друга.

— Ремпал во втором матче подряд участвует в стычках, сегодня клюшку вырвал у Савикова. Почему так происходит?
— А Ремпал всегда таким был, он заводится от этого. Жалко, что так расценили, тем более это было уже после сирены. Но это часть Ремпала, он такой. Это он ещё не начал ругаться! Он заводит себя так, как я понимаю, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

