«Команда подустала эмоционально и физически». Козлов — о последних играх «Салавата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победного матча со СКА (2:1) высказался о тяжёлом начале уфимской команды в последних играх.
— Очень тяжело команда входит в игру, с чем это связано, подустала команда?
— Команда подустала эмоционально и физически. Но мне нравится, что ребята преодолевают усталость и мышечную боль, находят в себе эмоции. Многие ребята проходят через это впервые.
— Сейчас будет перерыв, насколько команде нужна эта пауза?
— Это будет зависеть от того, как отдохнём и поработаем. Но пауза нужна.
— Кто-то из травмированных поедет на выезд?
— Несколько человек уже близки к тренировкам в общей группе, оттуда уже будем смотреть, в каком они состоянии, смогут ли они сыграть в Ярославле, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
