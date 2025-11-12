Скидки
Хоккей

«Команда подустала эмоционально и физически». Козлов — о последних играх «Салавата»

«Команда подустала эмоционально и физически». Козлов — о последних играх «Салавата»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победного матча со СКА (2:1) высказался о тяжёлом начале уфимской команды в последних играх.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Дюбе) – 06:37 (5x4)     1:1 Стюарт (Родевальд, Броссо) – 16:45 (5x5)     2:1 Газимов (Набиев, Сорокин) – 31:02 (5x5)    

— Очень тяжело команда входит в игру, с чем это связано, подустала команда?
— Команда подустала эмоционально и физически. Но мне нравится, что ребята преодолевают усталость и мышечную боль, находят в себе эмоции. Многие ребята проходят через это впервые.

— Сейчас будет перерыв, насколько команде нужна эта пауза?
— Это будет зависеть от того, как отдохнём и поработаем. Но пауза нужна.

— Кто-то из травмированных поедет на выезд?
— Несколько человек уже близки к тренировкам в общей группе, оттуда уже будем смотреть, в каком они состоянии, смогут ли они сыграть в Ярославле, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Козлов — о стычках Ремпала: он так себя заводит. Это ещё ругаться не начал!
