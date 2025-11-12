Скидки
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
19:30 Мск
Главная Хоккей Новости

Козлов — о включении Могильного в Зал славы: он хорошо сказал про рюмку водки

Козлов — о включении Могильного в Зал славы: он хорошо сказал про рюмку водки
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победного матча со СКА (2:1) прокомментировал включение Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Дюбе) – 06:37 (5x4)     1:1 Стюарт (Родевальд, Броссо) – 16:45 (5x5)     2:1 Газимов (Набиев, Сорокин) – 31:02 (5x5)    

— Вчера в Зал славы вводили игроков, включая Александра Могильного. Как прокомментируете это решение?
— Александр давным-давно уже должен был там быть. Здорово, что они ввели его в Зал славы. Это легендарный хоккеист, замечательный человек, настоящий. Несмотря на то, чего он достиг, у него не было никогда звёздной болезни, ни на кого не смотрел свысока. Он всегда был простым парнем. Видел его обращение, он таким же классным и остался. Хорошо сказал, когда его награждали, про рюмку водки, не знал, что выпить… Я только рад за него! — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Могильный заявил: «После звонка из Торонто я так разволновался, что потом уже не смог снова заснуть. Решил, что нужно выпить чашечку кофе или стопку охлаждённой русской водки. Угадайте, что я сделал? Вы совершенно правы. Пить кофе в тот момент был не вариант».

Новости. Хоккей
