Козлов — о включении Могильного в Зал славы: он хорошо сказал про рюмку водки

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после победного матча со СКА (2:1) прокомментировал включение Александра Могильного в Зал хоккейной славы.

— Вчера в Зал славы вводили игроков, включая Александра Могильного. Как прокомментируете это решение?

— Александр давным-давно уже должен был там быть. Здорово, что они ввели его в Зал славы. Это легендарный хоккеист, замечательный человек, настоящий. Несмотря на то, чего он достиг, у него не было никогда звёздной болезни, ни на кого не смотрел свысока. Он всегда был простым парнем. Видел его обращение, он таким же классным и остался. Хорошо сказал, когда его награждали, про рюмку водки, не знал, что выпить… Я только рад за него! — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, Могильный заявил: «После звонка из Торонто я так разволновался, что потом уже не смог снова заснуть. Решил, что нужно выпить чашечку кофе или стопку охлаждённой русской водки. Угадайте, что я сделал? Вы совершенно правы. Пить кофе в тот момент был не вариант».