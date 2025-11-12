Ларионов: нужно три-пять игр, чтобы понять, какого плана игрок Дюбе, как может помочь СКА

Главный тренер СКА Игорь Ларионов после гостевого поражения от «Салавата Юлаева» (1:2) оценил игру новичка армейского клуба Пьеррика Дюбе.

«Новому игроку всегда нужно время, он не был даже на командных тренировках. Потому что мы не можем проводить тренировки после сложных матчей, переезда, ночного недосыпа. Дюбе сыграл матч в Омске, сегодня. Давайте наберёмся терпения, нужно три—пять игр, чтобы понять, какого плана игрок и как он может нам помочь. Пока ему нужно время, чтобы адаптироваться к коллективу, чтобы мы могли использовать его лучшие стороны, чтобы он мог приносить пользу команде», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.