Ларионов: нужно три-пять игр, чтобы понять, какого плана игрок Дюбе, как может помочь СКА

Ларионов: нужно три-пять игр, чтобы понять, какого плана игрок Дюбе, как может помочь СКА
Главный тренер СКА Игорь Ларионов после гостевого поражения от «Салавата Юлаева» (1:2) оценил игру новичка армейского клуба Пьеррика Дюбе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Гримальди (Мёрфи, Дюбе) – 06:37 (5x4)     1:1 Стюарт (Родевальд, Броссо) – 16:45 (5x5)     2:1 Газимов (Набиев, Сорокин) – 31:02 (5x5)    

«Новому игроку всегда нужно время, он не был даже на командных тренировках. Потому что мы не можем проводить тренировки после сложных матчей, переезда, ночного недосыпа. Дюбе сыграл матч в Омске, сегодня. Давайте наберёмся терпения, нужно три—пять игр, чтобы понять, какого плана игрок и как он может нам помочь. Пока ему нужно время, чтобы адаптироваться к коллективу, чтобы мы могли использовать его лучшие стороны, чтобы он мог приносить пользу команде», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

