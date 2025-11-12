Скидки
Валерий Каменский назвал претендентов на включение в Зал славы среди россиян

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский назвал претендентов на включение в Зал хоккейной славы среди россиян.

«Даже раньше не задумывался об этом. Конечно, сразу приходит в голову поколение Малкина и Овечкина. Вообще сейчас у нас очень много хороших ребят, которые на ведущих ролях. Думаю, что они станут претендентами.

Илья Ковальчук вполне может попасть в Зал славы, он много сделал и для мирового хоккея, и в НХЛ здорово играл. Да, он не выиграл Кубок Стэнли, зато выигрывал Олимпиаду и чемпионаты мира. Полагаю, что он один из первых претендентов на попадание.

Предполагаю, что и Крутова можно ввести, чтобы тройка там легендарная вся была. Алексей Касатонов, если говорить о всей пятёрке. Алексей Жамнов, безусловно, тоже достоин. Вообще столько времени прошло, если подумать, очень много кандидатов от нас можно назвать», — приводит слова Каменского «ВсеПроСпорт».

