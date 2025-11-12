Скидки
«Вашингтон» назначил нового тренера, взамен уволенного из-за обвинений в домашнем насилии

«Вашингтон Кэпиталз» назначил Патрика Веллара на должность помощника тренера. Специалист будет работать с защитниками команды. Напомним, ранее клуб уволил тренера Митча Лава, которого обвинили в домашнем насилии.

41-летний Веллар присоединяется к «Вашингтону» после того как провёл семь сезонов в качестве помощника тренера в фарм-клубе «Кэпиталз» в Американской хоккейной лиге, «Херши», где он работал с защитниками команды.

«Вашингтон Кэпиталз» в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 16 матчей, в которых набрал 17 очков. Подопечные Спенсера Карбери занимают 12-е место в турнирной таблице Востока.

