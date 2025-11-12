Главный тренер «Металлурга» Разин рассказал об отношениях с Евгением Кузнецовым
Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после игры с «Ладой» (6:4) высказался об отношениях с Евгением Кузнецовым и оценил игру форварда магнитогорского клуба.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
6 : 4
Лада
Тольятти
1:0 Орехов (Барак, Толчинский) – 01:20 (5x5) 2:0 Ткачёв (Пресс, Канцеров) – 03:15 (5x5) 2:1 Чивилёв (Жуков, Кугрышев) – 10:08 (5x5) 2:2 Чивилёв – 14:02 (5x5) 2:3 Бурдасов (Савчук, Холлоуэлл) – 33:51 (5x4) 2:4 Грошев (Сетдиков) – 38:48 (4x5) 3:4 Вовченко (Пресс, Михайлис) – 39:15 (5x4) 4:4 Пресс (Исхаков) – 40:34 (5x4) 5:4 Ткачёв (Кузнецов, Яковлев) – 45:40 (5x4) 6:4 Канцеров (Ткачёв) – 59:38 (en)
«У нас хорошие рабочие отношения с Кузнецовым. Он старался, показал, что похудел. Сегодня его «физика» стала на уровень выше. То, что он за неделю добавил в функциональном состоянии, факт. Кузнецов отправится в поездку с командой», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Металлург» встретится со СКА в гостях 16 ноября. «Лада» в этот же день примет в Тольятти нижегородский «Нефтехимик».
