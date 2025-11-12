Главный тренер «Металлурга» Разин рассказал об отношениях с Евгением Кузнецовым

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин после игры с «Ладой» (6:4) высказался об отношениях с Евгением Кузнецовым и оценил игру форварда магнитогорского клуба.

«У нас хорошие рабочие отношения с Кузнецовым. Он старался, показал, что похудел. Сегодня его «физика» стала на уровень выше. То, что он за неделю добавил в функциональном состоянии, факт. Кузнецов отправится в поездку с командой», — приводит слова Разина официальный сайт КХЛ.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Металлург» встретится со СКА в гостях 16 ноября. «Лада» в этот же день примет в Тольятти нижегородский «Нефтехимик».