Третьяк сменил Самсонова в начале третьего периода и пропустил четыре шайбы за пять минут
В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ХК «Сочи». Идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Аврамов (Хёфенмайер, Уткин) – 10:52 (5x5) 0:2 Николаев – 18:23 (5x5) 1:2 Летунов (Виноградов, Нарделла) – 41:25 (5x4) 2:2 Принс (Соколов, Alexei Kruchinin) – 42:38 (5x4) 3:2 Фирстов (Виноградов, Нарделла) – 44:18 (5x4) 4:2 Конюшков (Alexei Kruchinin, Соколов) – 45:05 (5x5) 4:3 Попов (Тянулин) – 52:43 (5x5) 5:3 Alexei Kruchinin (Соколов, Журавлёв) – 55:36 (5x5)
Во втором перерыве в составе «Сочи» произошла замена вратаря. Вместо Ильи Самсонова в игру вступил Максим Третьяк, который за первые пять минут третьего периода пропустил четыре шайбы. «Сочи» к тому моменту вёл со счётом 2:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
