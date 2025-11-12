Третьяк сменил Самсонова в начале третьего периода и пропустил четыре шайбы за пять минут

В эти минуты в Нижнем Новгороде проходит матч Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ХК «Сочи». Идёт третий период, счёт 4:2 в пользу хозяев.

Во втором перерыве в составе «Сочи» произошла замена вратаря. Вместо Ильи Самсонова в игру вступил Максим Третьяк, который за первые пять минут третьего периода пропустил четыре шайбы. «Сочи» к тому моменту вёл со счётом 2:0.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

