Минское «Динамо» дома разгромило «Сибирь» со счётом 7:0

В Минске на стадионе «Минск-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и новосибирской «Сибирью». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В составе победителей шайбы на свой счёт записали Сэм Энас, Илья Усов (дубль), Егор Бориков (дубль), Вадим Мороз и Виталий Пинчук.
Вратарь минского «Динамо» Зак Фукале провёл свой четвёртый матч «на ноль» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Для новосибирского клуба данное поражение стало 11-м подряд.
В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Ак Барсом» в гостях 16 ноября. «Сибирь» 15 ноября примет в Новосибирске московское «Динамо».
- 12 ноября 2025
