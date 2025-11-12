Скидки
Главная Хоккей Новости

Торпедо – Сочи, результат матча 12 ноября 2025 года, счёт 5:3, КХЛ 2025/2026

«Торпедо» забило пять голов в третьем периоде и одержало волевую победу над «Сочи»
В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
5 : 3
ХК Сочи
Сочи
0:1 Аврамов (Хёфенмайер, Уткин) – 10:52 (5x5)     0:2 Николаев – 18:23 (5x5)     1:2 Летунов (Виноградов, Нарделла) – 41:25 (5x4)     2:2 Принс (Соколов, Alexei Kruchinin) – 42:38 (5x4)     3:2 Фирстов (Виноградов, Нарделла) – 44:18 (5x4)     4:2 Конюшков (Alexei Kruchinin, Соколов) – 45:05 (5x5)     4:3 Попов (Тянулин) – 52:43 (5x5)     5:3 Alexei Kruchinin (Соколов, Журавлёв) – 55:36 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

На 11-й минуте первого периода Фёдор Аврамов открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Илья Николаев удвоил преимущество гостей в матче. На второй минуте третьего периода Максим Летунов забросил первую шайбу «Торпедо» в игре. Спустя минуту Шейн Принс сделал счёт 2:2. На пятой минуте периода Владислав Фирстов вывел «Торпедо» вперёд. На шестой минуте игрового отрезка Богдан Конюшков сделал счёт 4:2. На 13-й минуте периода Сергей Попов сократил отставание «Сочи» до минимума. На 16-й минуте Алексей Кручинин забросил пятую шайбу хозяев в игре.

В следующем матче «Торпедо» встретится с «Авангардом» дома 16 ноября. «Сочи» 15 ноября примет дома ХК «Шанхайские Драконы».

