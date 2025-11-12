«Торпедо» забило пять голов в третьем периоде и одержало волевую победу над «Сочи»

В Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Торпедо» и ХК «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
На 11-й минуте первого периода Фёдор Аврамов открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Илья Николаев удвоил преимущество гостей в матче. На второй минуте третьего периода Максим Летунов забросил первую шайбу «Торпедо» в игре. Спустя минуту Шейн Принс сделал счёт 2:2. На пятой минуте периода Владислав Фирстов вывел «Торпедо» вперёд. На шестой минуте игрового отрезка Богдан Конюшков сделал счёт 4:2. На 13-й минуте периода Сергей Попов сократил отставание «Сочи» до минимума. На 16-й минуте Алексей Кручинин забросил пятую шайбу хозяев в игре.
В следующем матче «Торпедо» встретится с «Авангардом» дома 16 ноября. «Сочи» 15 ноября примет дома ХК «Шанхайские Драконы».
