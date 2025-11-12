Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Спартак — Локомотив. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Спартак – Локомотив, результат матча 12 ноября 2025 года, счёт 3:6, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» победил «Спартак», забросив шесть шайб. Защитник Гернат оформил дубль
Комментарии

В Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 6
Локомотив
Ярославль
1:0 Локхарт (Рябов) – 07:53 (5x5)     1:1 Красковский (Алексеев, Гернат) – 10:59 (5x5)     2:1 Пивчулин (Коростелёв, Беляев) – 17:22 (5x4)     2:2 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 24:15 (5x5)     2:3 Шалунов (Елесин, Береглазов) – 25:43 (5x5)     3:3 Миронов (Мальцев, Ярош) – 27:21 (4x4)     3:4 Кирьянов (Никулин, Фрейз) – 41:26 (5x5)     3:5 Гернат (Красковский) – 56:52 (5x5)     3:6 Сурин (Кирьянов) – 59:31 (en)    

В составе «Локомотива» голы забили Павел Красковский, Мартин Гернат (дубль), Максим Шалунов, Никита Кирьянов и Егор Сурин. У «Спартака» шайбами во встрече отметились Люк Локхарт, Данил Пивчулин и Андрей Миронов.

«Локомотив» во второй раз в сезоне обыграл «Спартак».

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Спартак» встретится с «Северсталью» дома 14 ноября. «Локомотив» 15 ноября примет дома астанинский «Барыс».

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android