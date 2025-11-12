После второго периода Ярош и Елесин устроили драку в игре «Спартак» — «Локомотив»

Защитник «Спартака» Кристиан Ярош и игрок обороны «Локомотива» Александр Елесин после окончания второго периода устроили драку у скамейки запасных московского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

После эпизода каждому из хоккеистов выписали пятиминутный штраф за драку.

Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В следующей игре «Спартак» встретится с «Северсталью» дома 14 ноября. «Локомотив» 15 ноября примет дома астанинский «Барыс».