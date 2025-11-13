Сошников рассказал, почему воспринял переход в «Адмирал» как возвращение в семью

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал о своём переходе из новосибирской «Сибири» в дальневосточный клуб.

– Вчера после матча с «Автомобилистом» вы в интервью пресс-службе клуба сказали, что вернулись в семью. Что имели в виду?

– В том году мы через многое прошли с ребятами. Перелёты, игры через день, плей-офф – это объединяет. Пацаны, которые были в команде в прошлом сезоне, поймут, о чём я говорю. В конце чемпионата особенно – не было компашек, была одна команда. Поэтому я и сказал, что мы как семья, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.