Хоккей

Сошников рассказал, почему воспринял переход в «Адмирал» как возвращение в семью

Комментарии

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал о своём переходе из новосибирской «Сибири» в дальневосточный клуб.

– Вчера после матча с «Автомобилистом» вы в интервью пресс-службе клуба сказали, что вернулись в семью. Что имели в виду?
– В том году мы через многое прошли с ребятами. Перелёты, игры через день, плей-офф – это объединяет. Пацаны, которые были в команде в прошлом сезоне, поймут, о чём я говорю. В конце чемпионата особенно – не было компашек, была одна команда. Поэтому я и сказал, что мы как семья, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате»:
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
Эксклюзив
Комментарии
Новости. Хоккей
