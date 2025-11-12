Жамнов отсутствовал на скамейке запасных «Спартака» в третьем периоде игры с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов отсутствовал на скамейке запасных красно-белых в третьем периоде игры с «Локомотивом». Отметим, данный отрезок московский клуб проиграл со счётом 0:3.

Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.

В следующей игре «Спартак» встретится с «Северсталью» дома 14 ноября. «Локомотив» 15 ноября примет дома астанинский «Барыс».

Московский клуб с 29 очками после 25 матчей находится на шестом месте в турнирной таблице Запада.