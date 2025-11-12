Скидки
«Рейнджерс» подписали контракт с экс-голкипером ЦСКА Спенсером Мартином

«Рейнджерс» подписали контракт с экс-голкипером ЦСКА Спенсером Мартином
Комментарии

«Нью-Йорк Рейнджерс» подписал двухлетнее соглашение с бывшим голкипером ЦСКА Спенсером Мартином. Об этом сообщает журналист Винс Меркольяно на своей странице в социальной сети Х.

Отмечается, что «Рейнджерс» после подписания соглашения выставили вратаря на драфт отказов с целью отправки его в фарм-клуб «Хартфорд» в АХЛ.

30-летний Мартин покинул ЦСКА 11 ноября 2025 года. В текущем сезоне голкипер провёл за армейский клуб 14 матчей, в которых одержал пять побед с 90,5% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,69. На счету голкипера 66 матчей в НХЛ в составе «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролины Харрикейнз».

