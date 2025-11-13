Сошников — об уходе из «Сибири»: я не запрашивал обмен, это решение клуба

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал о своём уходе из «Сибири» в результате обмена.

«Я не хочу кого-то облить грязью. Просто надо пролить свет на ситуацию. В первую очередь для того, чтобы правильно попрощаться с болельщиками «Сибири». Не буду лукавить, что мне много писали, это читают родители. Кто-то считает, что я предатель, бросил команду в тяжёлый период, побежал с тонущего корабля.

Обращаюсь к фанатам «Сибири» — я ничего не запрашивал, не говорил никому, чтобы меня обменивали. Когда я в последний раз говорил с агентом, он сказал, что клуб уже согласовал обмен, оставалось его подтвердить. Руководство клуба меня само захотело поменять. Получилось как получилось», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.