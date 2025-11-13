Скидки
«Не безразличный человек». Сошников — о генменеджере «Сибири» Меркулове

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал о работе с генеральным менеджером «Сибири» Виктором Меркуловым.

«Когда разговаривал с Меркуловым перед уходом, лично сказал, что благодарен ему, он меня подписал, поверил в меня. Когда у меня родился ребёнок, Виктор Андреевич меня поддержал, сделал приятные вещи, уделил внимание. Он не безразличный человек», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников сыграл 21 игру, забросил три шайбы и отдал девять результативных передач с двумя минутами штрафного времени.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате»:
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
