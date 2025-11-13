Нападающий «Адмирала» Никита Сошников обратился со словами благодарности к болельщикам «Сибири» после ухода из новосибирского клуба.

«Ещё раз обращусь к болельщикам «Сибири» – вы крутые! При такой игре вы всё равно приходили, поддерживали, жили хоккеем. Все знают, что в Новосибирске особенная атмосфера, на выезде за нас тоже классно болели. Вообще, в городе хорошие люди, за короткий период обзавёлся большим количеством хороших приятелей», — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников сыграл 21 игру, забросил три шайбы и отдал девять результативных передач с двумя минутами штрафа.