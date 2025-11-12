Буцаев ответил, готов ли он уйти в отставку с поста главного тренера «Сибири»
Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после разгромного поражения от минского «Динамо» (0:7) ответил на вопрос, готов ли он сам уйти в отставку.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Энас (Пинчук, Смит) – 02:57 (5x5) 2:0 Усов (Галиев, Мелош) – 18:52 (5x5) 3:0 Бориков (Пышкайло) – 23:50 (5x5) 4:0 Усов (Мороз) – 24:39 (5x5) 5:0 Мороз (Галиев, Брук) – 37:04 (5x5) 6:0 Пинчук (Энас, Хэмилтон) – 51:26 (5x5) 7:0 Бориков (Липский, Лайл) – 52:48 (5x5)
— Если вы говорите, что команда вас не слышит, не выполняет установку, не правильно или не по-мужски сейчас уйти?
— Мы тоже очень недовольны результатом. Я уже сказал в раздевалке: «Не хочет кто-то со мной пойти на пресс-конференцию, ответить на неприятные вопросы?» Желающих не оказалось, — заявил Буцаев на пресс-конференции.
Для новосибирского клуба данное поражение стало 11-м подряд. В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Ак Барсом» в гостях 16 ноября. «Сибирь» 15 ноября примет в Новосибирске московское «Динамо».
