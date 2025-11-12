Буцаев ответил, готов ли он уйти в отставку с поста главного тренера «Сибири»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после разгромного поражения от минского «Динамо» (0:7) ответил на вопрос, готов ли он сам уйти в отставку.

— Если вы говорите, что команда вас не слышит, не выполняет установку, не правильно или не по-мужски сейчас уйти?

— Мы тоже очень недовольны результатом. Я уже сказал в раздевалке: «Не хочет кто-то со мной пойти на пресс-конференцию, ответить на неприятные вопросы?» Желающих не оказалось, — заявил Буцаев на пресс-конференции.

Для новосибирского клуба данное поражение стало 11-м подряд. В следующей игре минское «Динамо» встретится с «Ак Барсом» в гостях 16 ноября. «Сибирь» 15 ноября примет в Новосибирске московское «Динамо».