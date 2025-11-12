Скидки
Главная Хоккей Новости

Вячеслав Буцаев — журналисту: вы раскольники! Подливаете всякого дерьма!

Вячеслав Буцаев — журналисту: вы раскольники! Подливаете всякого дерьма!
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после разгромного поражения от минского «Динамо» (0:7) вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции.

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
7 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Энас (Пинчук, Смит) – 02:57 (5x5)     2:0 Усов (Галиев, Мелош) – 18:52 (5x5)     3:0 Бориков (Пышкайло) – 23:50 (5x5)     4:0 Усов (Мороз) – 24:39 (5x5)     5:0 Мороз (Галиев, Брук) – 37:04 (5x5)     6:0 Пинчук (Энас, Хэмилтон) – 51:26 (5x5)     7:0 Бориков (Липский, Лайл) – 52:48 (5x5)    

— А какой выход? Всех менять? Всех выгонять?
— Нет, выход каждый должен начать работать, а не искать оправдания. Тренируемся не так, воду не дают, ещё что-то. Где поддержка? Вы раскольники!

— Мы раскольники? Быть может, вы не находите контакт с командой?
— Подливаете всякого дерьма!

— Возможно, вы просто подход не находите, может, ваши методы не работают уже?
— Откуда вы знаете, какой у меня подход?

— У меня есть контакт, у меня есть связи.
— Контакт у вас есть. Вот вы раскольники! Вот вы этим и пользуетесь, вносите смуту! — заявил Буцаев на пресс-конференции.

