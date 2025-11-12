Вячеслав Буцаев — журналисту: вы раскольники! Подливаете всякого дерьма!

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев после разгромного поражения от минского «Динамо» (0:7) вступил в перепалку с журналистом на пресс-конференции.

— А какой выход? Всех менять? Всех выгонять?

— Нет, выход каждый должен начать работать, а не искать оправдания. Тренируемся не так, воду не дают, ещё что-то. Где поддержка? Вы раскольники!

— Мы раскольники? Быть может, вы не находите контакт с командой?

— Подливаете всякого дерьма!

— Возможно, вы просто подход не находите, может, ваши методы не работают уже?

— Откуда вы знаете, какой у меня подход?

— У меня есть контакт, у меня есть связи.

— Контакт у вас есть. Вот вы раскольники! Вот вы этим и пользуетесь, вносите смуту! — заявил Буцаев на пресс-конференции.