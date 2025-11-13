«Начинает планшеткой махать, объяснять надменно». Сошников — о разногласиях с Буцаевым

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал о разногласиях в работе с главным тренером «Сибири» Вячеславом Буцаевым.

– Как я слышал, у всех опытных игроков, которые имеют голос, возникали проблемы. Так ли это?

– Разногласия были, но у всех разные. Когда меня конструктивно критикуют, я всегда прислушиваюсь, нормально воспринимаю. А когда к тебе подбегают и начинают планшеткой махать, что-то объяснять в надменном тоне… Не всегда хочется к такой критике прислушиваться. Все люди разные, конечно, кто-то может молча всё делать, кто-то нет. Я в своей карьере с такими специалистами не сталкивался.

Был наслышан, конечно, от ребят. Но пока сам не столкнёшься – не поймёшь. По слухам же жить не будешь. Вот вчера во время матча с «Автомобилистом» я на лавке об этом задумался и сказал: «Вау, круто!» Был момент: Даня Гутик вышел в первой смене – ошибся, во второй и третьей – тоже. Это бывает, без этого никуда, главное, как ты исправляешься потом. Я после этого вижу, как помощник уже бежит к Дане, хочет что-то сказать на эмоциях. А Леонид Григорьевич [Тамбиев] видит это и говорит: «Стой-стой, не говори ничего, он сам всё знает». В итоге он вышел и через две смены забил.

А ведь могли подбежать наорать, сказать: «Ты что? Ты такой-сякой, за кого ты играешь?» «Напихали» бы, парень потух и откатал на прямых ногах, расстроился. Поддавить игрока ментально не так тяжело. Когда тебе каждый день вдалбливают негатив, начинаешь думать разное, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.