Сошников — о негативе со стороны Буцаева: в мою сторону почему-то сразу начался

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал о негативе со стороны главного тренера Вячеслава Буцаева в его сторону.

– Этот негатив со стороны тренера начался сразу или прошло какое-то время?
– В мою сторону он почему-то сразу начался (смеётся). Я своё мнение выражал, это ему было не близко. Он смотрит со своей стороны на жизнь, хоккей. То, что он олимпийский чемпион, классно, но мы его воспринимаем как тренера, а не игрока, правильно? В этом ещё сложность была, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги Сошников сыграл 21 игру, забросил три шайбы и отдал девять результативных передач с двумя минутами штрафа.

