«Снял с себя ответственность, игроки одни виноваты». Сошников о публичной критике Буцаева

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников высказался о критике со стороны главного тренера «Сибири» Вячеслава Буцаева.

– Каждую вторую пресс-конференцию Буцаев критиковал лидеров, в число которых входили и вы. Как это воспринималось в условиях, что это было не один раз, а регулярно?

– Ты это уже не воспринимаешь всерьёз. Скажу честно, для меня это странно. Я работал со многими тренерами: с Бэбкоком, с Никитиным. Они добились очень многого как специалисты. С Игорем Валерьевичем у нас вместе не получилось, но я его считаю крутым тренером, морально очень сильным человеком. Он пацанов закаливает, воспитывает жёсткий волчий характер. Я видел, как он мотивирует игроков. Это разовая акция, которая проходит. Нельзя после каждой второй игры песочить людей, тем более публично. Для меня это дичь. Хотя не только для меня, для многих хоккеистов.

Получается как-то так: «Я вам всё разжевал, в рот положил, а вы не выполняете». Снял с себя ответственность, игроки одни виноваты, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.