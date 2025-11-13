Скидки
«Коллектив был хороший, тут проблема точно не в этом». Сошников — о ситуации в «Сибири»

«Коллектив был хороший, тут проблема точно не в этом». Сошников — о ситуации в «Сибири»
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал о провальной игре «Сибири» в нынешнем сезоне КХЛ. Новосибирский клуб занимает последнее место в таблице Востока.

– Собирались ли с партнёрами без тренерского штаба, обсуждали, как изменить ситуацию?
– Да, собирались с пацанами, общались. Знаете, победы те по буллитам давали надежду. Та же домашняя игра с «Трактором»: мы лучше играли, должны были побеждать в основное время, но не дотерпели немного, пропустили. Нам казалось, что ситуацию можно поправить, а потом в следующей встрече бах, и всё обратно вернулось, как было: негативный фон и остальное. Думаешь потом: «А чего собирались? Непонятно. Всё вернулось туда, где было». Честно, коллектив у нас был хороший, тут проблема точно не в этом. Она глубже, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате»:
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
Эксклюзив
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
