«Меня спросили, за кого я: за белых или красных?» Сошников — о последнем матче за «Сибирь»

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал о своём последнем матче за «Сибирь» до обмена в дальневосточный клуб.
– Давайте вспомним ваш последний матч за «Сибирь»: день рождения клуба, 1:7, ни секунды игрового времени в третьем периоде.
– Пересмотрел потом свои смены два раза. Не могу сказать, за что именно меня посадили. За то, что я на полборта не стал вышвыривать шайбу, а хотел сыграть на накатывающегося центрального?
Меня потом в раздевалке спросили, за кого я играю: за белых или за красных? Вопрос мне показался странным. Сказал, что и так понятно. Перед третьим периодом зашёл, мне сказали, что могу раздеваться, вместо меня поставили Володьку Бутузова. Я спокойно это воспринял, понял, что это отправная точка для меня. Если я играю через болячки, молча, не пропуская игры, а меня раздевают… Наверное, в тот момент мне стало понятно, что пора подлечить какие-то проблемы и двигаться дальше, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.
