«Меня спросили, за кого я: за белых или красных?» Сошников — о последнем матче за «Сибирь»

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников рассказал о своём последнем матче за «Сибирь» до обмена в дальневосточный клуб.

Фонбет Чемпионат КХЛ
31 октября 2025, пятница. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
7 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Блэкер (Шаров, Буше) – 12:10 (5x3)     1:1 Аланов (Ткачёв, Широков) – 22:16 (5x4)     2:1 Денежкин (Мэйсек, Некрасов) – 27:21 (5x5)     3:1 Каштанов (Романцев, Шашков) – 29:24 (5x5)     4:1 Волк (Ишимников, Буше) – 29:55 (5x5)     5:1 Мэйсек (Буше) – 38:12 (5x5)     6:1 Горбунов (Бусыгин) – 50:18 (5x5)     7:1 Горбунов (Бывальцев) – 59:59 (5x5)    

– Давайте вспомним ваш последний матч за «Сибирь»: день рождения клуба, 1:7, ни секунды игрового времени в третьем периоде.
– Пересмотрел потом свои смены два раза. Не могу сказать, за что именно меня посадили. За то, что я на полборта не стал вышвыривать шайбу, а хотел сыграть на накатывающегося центрального?

Меня потом в раздевалке спросили, за кого я играю: за белых или за красных? Вопрос мне показался странным. Сказал, что и так понятно. Перед третьим периодом зашёл, мне сказали, что могу раздеваться, вместо меня поставили Володьку Бутузова. Я спокойно это воспринял, понял, что это отправная точка для меня. Если я играю через болячки, молча, не пропуская игры, а меня раздевают… Наверное, в тот момент мне стало понятно, что пора подлечить какие-то проблемы и двигаться дальше, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате»:
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
Эксклюзив
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
