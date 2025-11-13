Сошников рассказал, воспринимает ли он переход в «Сибирь» как ошибку

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников ответил на вопрос, воспринимает ли он переход в «Сибирь» как ошибку.

– Никита, переход в «Сибирь» — ошибка?

– Тяжело рассуждать, не люблю это делать постфактум. Как я говорил, у меня были семейные обстоятельства, по которым я не мог остаться во Владивостоке: жена уже рожала, большую часть сезона мог провести без семьи. Это повлияло на решение. Плюс Вадим Сергеевич Епанчинцев был тренером, я его знал, ехал со спокойной душой. Команда по фамилиям собиралась хорошая, всё должно было быть в порядке, но не заладилось ещё со сборов. Предсезонка была непростая. Тяжело выделить что-то одно.

Ошибкой я бы это точно не назвал. Это факт, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.