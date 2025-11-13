Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сошников рассказал, воспринимает ли он переход в «Сибирь» как ошибку

Сошников рассказал, воспринимает ли он переход в «Сибирь» как ошибку
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Адмирала» Никита Сошников ответил на вопрос, воспринимает ли он переход в «Сибирь» как ошибку.

– Никита, переход в «Сибирь» — ошибка?
– Тяжело рассуждать, не люблю это делать постфактум. Как я говорил, у меня были семейные обстоятельства, по которым я не мог остаться во Владивостоке: жена уже рожала, большую часть сезона мог провести без семьи. Это повлияло на решение. Плюс Вадим Сергеевич Епанчинцев был тренером, я его знал, ехал со спокойной душой. Команда по фамилиям собиралась хорошая, всё должно было быть в порядке, но не заладилось ещё со сборов. Предсезонка была непростая. Тяжело выделить что-то одно.

Ошибкой я бы это точно не назвал. Это факт, — сказал Сошников в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Макарову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Никитой Сошниковым читайте на «Чемпионате»:
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
Эксклюзив
«Дичь, когда тренер публично песочит». Мощный спич Сошникова о ситуации в «Сибири»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android