«Недоволен дисциплиной, но здорово, что выстояли». Хартли — о победе над «Спартаком»

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победный матч со «Спартаком» (6:3).
«Сумасшедшая игра. Рад, что нашли пусть к победе. Недоволен дисциплиной, но здорово, что выстояли в меньшинстве, особенно в третьем периоде, когда было пятиминутное удаление. После этого забили важные голы. Исаев несколько важных спасений сделал, доволен ребятами.
Большие штрафы? Было много эмоций в игре, но этих удалений не должно было быть, это неприемлемо.
Слухи об обмене Комтуа в «Локомотив»? Если мы начнём говорить о слухах, проговорим до завтрака. В хоккейном мире всегда много разных разговоров. А слухи хороши тем, что это слухи.
Тяжёлые первые периоды в последних? Мы хотим начинать каждый матч, захватывая инициативу, но у соперника такие же мысли, поэтому это не всегда получается», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.
