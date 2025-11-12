Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Недоволен дисциплиной, но здорово, что выстояли». Хартли — о победе над «Спартаком»

«Недоволен дисциплиной, но здорово, что выстояли». Хартли — о победе над «Спартаком»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победный матч со «Спартаком» (6:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 6
Локомотив
Ярославль
1:0 Локхарт (Рябов) – 07:53 (5x5)     1:1 Красковский (Алексеев, Гернат) – 10:59 (5x5)     2:1 Пивчулин (Коростелёв, Беляев) – 17:22 (5x4)     2:2 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 24:15 (5x5)     2:3 Шалунов (Елесин, Береглазов) – 25:43 (5x5)     3:3 Миронов (Мальцев, Ярош) – 27:21 (4x4)     3:4 Кирьянов (Никулин, Фрейз) – 41:26 (5x5)     3:5 Гернат (Красковский) – 56:52 (5x5)     3:6 Сурин (Кирьянов) – 59:31 (en)    

«Сумасшедшая игра. Рад, что нашли пусть к победе. Недоволен дисциплиной, но здорово, что выстояли в меньшинстве, особенно в третьем периоде, когда было пятиминутное удаление. После этого забили важные голы. Исаев несколько важных спасений сделал, доволен ребятами.

Большие штрафы? Было много эмоций в игре, но этих удалений не должно было быть, это неприемлемо.

Слухи об обмене Комтуа в «Локомотив»? Если мы начнём говорить о слухах, проговорим до завтрака. В хоккейном мире всегда много разных разговоров. А слухи хороши тем, что это слухи.

Тяжёлые первые периоды в последних? Мы хотим начинать каждый матч, захватывая инициативу, но у соперника такие же мысли, поэтому это не всегда получается», — приводит слова Хартли сайт КХЛ.

Материалы по теме
Видео
«Локомотив» победил «Спартак», забросив шесть шайб. Защитник Гернат оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android