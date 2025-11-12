В «Спартаке» назвали причину отсутствия Жамнова на скамейке в игре с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов почувствовал недомогание во время матча с «Локомотивом» (6:3), сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу московского клуба.

Напомним, Жамнов отсутствовал на скамейке запасных красно-белых в третьем периоде игры с «Локомотивом». Отметим, данный отрезок московский клуб проиграл со счётом 0:3. В пресс-службе клуба сообщили, что главный тренер красно-белых приболел.

Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.