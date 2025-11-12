В «Спартаке» назвали причину отсутствия Жамнова на скамейке в игре с «Локомотивом»
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов почувствовал недомогание во время матча с «Локомотивом» (6:3), сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на пресс-службу московского клуба.
Напомним, Жамнов отсутствовал на скамейке запасных красно-белых в третьем периоде игры с «Локомотивом». Отметим, данный отрезок московский клуб проиграл со счётом 0:3. В пресс-службе клуба сообщили, что главный тренер красно-белых приболел.
Напомним, в Москве на стадионе «Мегаспорт» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Спартаком» и ярославским «Локомотивом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 6
Локомотив
Ярославль
1:0 Локхарт (Рябов) – 07:53 (5x5) 1:1 Красковский (Алексеев, Гернат) – 10:59 (5x5) 2:1 Пивчулин (Коростелёв, Беляев) – 17:22 (5x4) 2:2 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 24:15 (5x5) 2:3 Шалунов (Елесин, Береглазов) – 25:43 (5x5) 3:3 Миронов (Мальцев, Ярош) – 27:21 (4x4) 3:4 Кирьянов (Никулин, Фрейз) – 41:26 (5x5) 3:5 Гернат (Красковский) – 56:52 (5x5) 3:6 Сурин (Кирьянов) – 59:31 (en)
