«Старание было, но иногда старания мало». Ковалёв — о поражении «Спартака» от «Локомотива»

Тренер «Спартака» Алексей Ковалёв прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (3:6).

«Непросто забивать в большинстве в концовке игры, когда уже эмоции иссякли, сил не так много. Может быть, стоило взять тайм-аут, чтобы передохнуть и восстановить концентрацию. Начали делать ошибки, какие-то вещи, которые мы не просим. Это процесс, это нужно воспитывать, обучать. Когда мы забиваем в большинстве, это даёт нам воздух. Будем работать над этим, чтобы была концентрация, может быть, будем привлекать больше игроков к большинству, чтобы больше вариантов было. Пока ты на свежести — концентрируешься на скорости. Когда устали — уже больше зависит не от скорости, а от поддержки друг друга. На тренировках такое нельзя отработать.

Играли ли мы сегодня лучше, чем в Ярославле? Старание было, но иногда старания мало. Нужно выигрывать единоборства, на бортах, держать шайбу, прикрывая её корпусом, как делали они. Как и в Ярославле, проиграли второй период, в первом действовали хорошо», — цитирует Ковалёва сайт КХЛ.