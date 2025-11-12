Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Старание было, но иногда старания мало». Ковалёв — о поражении «Спартака» от «Локомотива»

«Старание было, но иногда старания мало». Ковалёв — о поражении «Спартака» от «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер «Спартака» Алексей Ковалёв прокомментировал домашнее поражение от «Локомотива» (3:6).

Фонбет Чемпионат КХЛ
12 ноября 2025, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 6
Локомотив
Ярославль
1:0 Локхарт (Рябов) – 07:53 (5x5)     1:1 Красковский (Алексеев, Гернат) – 10:59 (5x5)     2:1 Пивчулин (Коростелёв, Беляев) – 17:22 (5x4)     2:2 Гернат (Каюмов, Берёзкин) – 24:15 (5x5)     2:3 Шалунов (Елесин, Береглазов) – 25:43 (5x5)     3:3 Миронов (Мальцев, Ярош) – 27:21 (4x4)     3:4 Кирьянов (Никулин, Фрейз) – 41:26 (5x5)     3:5 Гернат (Красковский) – 56:52 (5x5)     3:6 Сурин (Кирьянов) – 59:31 (en)    

«Непросто забивать в большинстве в концовке игры, когда уже эмоции иссякли, сил не так много. Может быть, стоило взять тайм-аут, чтобы передохнуть и восстановить концентрацию. Начали делать ошибки, какие-то вещи, которые мы не просим. Это процесс, это нужно воспитывать, обучать. Когда мы забиваем в большинстве, это даёт нам воздух. Будем работать над этим, чтобы была концентрация, может быть, будем привлекать больше игроков к большинству, чтобы больше вариантов было. Пока ты на свежести — концентрируешься на скорости. Когда устали — уже больше зависит не от скорости, а от поддержки друг друга. На тренировках такое нельзя отработать.

Играли ли мы сегодня лучше, чем в Ярославле? Старание было, но иногда старания мало. Нужно выигрывать единоборства, на бортах, держать шайбу, прикрывая её корпусом, как делали они. Как и в Ярославле, проиграли второй период, в первом действовали хорошо», — цитирует Ковалёва сайт КХЛ.

Материалы по теме
В «Спартаке» назвали причину отсутствия Жамнова на скамейке в игре с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android