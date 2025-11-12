Результаты матчей КХЛ на 12 ноября 2025 года

Сегодня, 12 ноября, продолжился регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего было сыграно пять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей КХЛ на 12 ноября 2025 года:

«Салават Юлаев» – СКА — 2:1;

«Металлург» – «Лада» — 6:4.

«Динамо» Мн – «Сибирь» — 7:0;

«Торпедо» – «Сочи» — 5:3.

«Спартак» – «Локомотив» — 3:6.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 38 очками после 26 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 42 очка после 26 игр.