Сегодня, 12 ноября, прошли три матча OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 12 ноября 2025 года:

«Торос» – «Буран» — 3:4;

«Ижсталь» – ХК «Ростов» — 3:1;

«Торпедо-Горький» – «Южный Урал» — 2:1.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 39 очков в 24 матчах. Второе место занимает «Магнитка» с 37 очками после 25 встреч. Тройку замыкает «Югра» (34 очка в 22 играх). В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.