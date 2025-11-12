Результаты матчей МХЛ на 12 ноября 2025 года

Сегодня, 12 ноября, прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 12 ноября 2025 года:

«Сахалинские Акулы» – МХК «Динамо» М — 0:3;

«Снежные Барсы» – «Спутник» — 3:4 ОТ;

«Красная Армия» – «Алмаз» — 7:4;

МХК «Спартак МАХ» – Академия СКА — 5:2;

«СКА-1946» – «Капитан» — 2:3 Б;

МХК «Крылья Советов» – МХК «Атлант» — 5:1.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 39 очками после 21 игры. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 34 очка после 22 матчей.