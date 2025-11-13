Артемий Панарин оформил ассистентский дубль и стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Благодаря этому Панарин вышел на первое место среди игроков своей команды в гонке лучших бомбардиров сезона.

В активе Артемия теперь 14 очков (5+9), столько же набрал и защитник ньюйоркцев Адам Фокс (3+11). В топ-3 входит также нападающий Алекси Лафреньер, набравший 12 очков (4+8).

Видео: Панарин попытался оплатить проезд в метро кнопочным телефоном