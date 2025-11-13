Скидки
Артемий Панарин оформил ассистентский дубль и стал лучшим бомбардиром «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился двумя результативными передачами в первом периоде выездного матча регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг», который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Благодаря этому Панарин вышел на первое место среди игроков своей команды в гонке лучших бомбардиров сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Фокс, Панарин) – 01:09 (pp)     0:2 Миллер (Зибанеджад) – 03:31     1:2 Сабурен (Дуглас, Финли) – 06:04     1:3 Лафреньер (Панарин, Суси) – 07:08     2:3 Гиргенсонс (Гурд, Бьёркстранд) – 13:59     2:4 Борген – 16:20     3:4 Гюнцель (Мозер) – 17:32 (sh)    

В активе Артемия теперь 14 очков (5+9), столько же набрал и защитник ньюйоркцев Адам Фокс (3+11). В топ-3 входит также нападающий Алекси Лафреньер, набравший 12 очков (4+8).

