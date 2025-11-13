Василевский и Шестёркин пропустили 7 шайб на двоих за период матча «Тампа» — «Рейнджерс»

Российские вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») завершили с семью пропущенными шайбами на двоих первый период очного матча регулярного чемпионата НХЛ, который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). К первому перерыву счёт матча 4:3 в пользу «Рейнджерс».

Андрей Василевский в первом периоде отразил четыре броска в створ из восьми (50%). Игорь Шестёркин в первой трети матча оформил семь сейвов при 10 бросках в створ (70%).

Две шайбы из четырёх в ворота Василевского были заброшены с передач российского нападающего Артемия Панарина.

Видео: Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026