Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Василевский и Шестёркин пропустили 7 шайб на двоих за период матча «Тампа» — «Рейнджерс»

Василевский и Шестёркин пропустили 7 шайб на двоих за период матча «Тампа» — «Рейнджерс»
Комментарии

Российские вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») завершили с семью пропущенными шайбами на двоих первый период очного матча регулярного чемпионата НХЛ, который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). К первому перерыву счёт матча 4:3 в пользу «Рейнджерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Фокс, Панарин) – 01:09 (pp)     0:2 Миллер (Зибанеджад) – 03:31     1:2 Сабурен (Дуглас, Финли) – 06:04     1:3 Лафреньер (Панарин, Суси) – 07:08     2:3 Гиргенсонс (Гурд, Бьёркстранд) – 13:59     2:4 Борген – 16:20     3:4 Гюнцель (Мозер) – 17:32 (sh)    

Андрей Василевский в первом периоде отразил четыре броска в створ из восьми (50%). Игорь Шестёркин в первой трети матча оформил семь сейвов при 10 бросках в створ (70%).

Две шайбы из четырёх в ворота Василевского были заброшены с передач российского нападающего Артемия Панарина.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026

Материалы по теме
Видео
Барбашёв оформил дубль в ворота Василевского, забросив дважды за восемь минут
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android