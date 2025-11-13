Василевский и Шестёркин пропустили 7 шайб на двоих за период матча «Тампа» — «Рейнджерс»
Поделиться
Российские вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») завершили с семью пропущенными шайбами на двоих первый период очного матча регулярного чемпионата НХЛ, который проходит в эти минуты на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). К первому перерыву счёт матча 4:3 в пользу «Рейнджерс».
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
3 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Фокс, Панарин) – 01:09 (pp) 0:2 Миллер (Зибанеджад) – 03:31 1:2 Сабурен (Дуглас, Финли) – 06:04 1:3 Лафреньер (Панарин, Суси) – 07:08 2:3 Гиргенсонс (Гурд, Бьёркстранд) – 13:59 2:4 Борген – 16:20 3:4 Гюнцель (Мозер) – 17:32 (sh)
Андрей Василевский в первом периоде отразил четыре броска в створ из восьми (50%). Игорь Шестёркин в первой трети матча оформил семь сейвов при 10 бросках в створ (70%).
Две шайбы из четырёх в ворота Василевского были заброшены с передач российского нападающего Артемия Панарина.
Видео: Шлем Андрея Василевского на сезон-2025/2026
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
04:20
-
03:38
- 12 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:10
-
23:08
-
22:45
-
22:39
-
22:22
-
22:15
-
22:02
-
21:55
-
21:47
-
21:44
-
21:34
-
21:30
-
21:19
-
21:02
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:32
-
20:28
-
20:20
-
20:02
-
20:00
-
19:59
-
19:50
-
19:46
-
19:28
-
19:12
-
19:07
-
19:03