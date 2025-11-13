Матвей Мичков отметился голом в третьем матче НХЛ подряд

20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забросил шайбу в третьей игре регулярного чемпионата НХЛ кряду. В домашней игре с «Эдмонтон Ойлерз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания), Мичков реализовал большинство на 36-й минуте, установив текущий счёт 1:1.

Ранее Матвей забивал голы в двух предыдущих играх «Флайерз» — в ночь с 6 на 7 ноября мск на выезде с «Нэшвилл Предаторз» (3:1) и в ночь с 8 на 9 ноября мск на своём льду с «Оттавой Сенаторз» (2:3 OT).

Видео: Мичков после матча с «Далласом» подарил клюшку болельщику