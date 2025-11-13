Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Матвей Мичков отметился голом в третьем матче НХЛ подряд

Матвей Мичков отметился голом в третьем матче НХЛ подряд
Комментарии

20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков забросил шайбу в третьей игре регулярного чемпионата НХЛ кряду. В домашней игре с «Эдмонтон Ойлерз», которая проходит в эти минуты на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания), Мичков реализовал большинство на 36-й минуте, установив текущий счёт 1:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
3-й период
1 : 1
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Макдэвид, Савуа) – 19:05     1:1 Мичков (Йорк, Конечны) – 35:38 (pp)    

Ранее Матвей забивал голы в двух предыдущих играх «Флайерз» — в ночь с 6 на 7 ноября мск на выезде с «Нэшвилл Предаторз» (3:1) и в ночь с 8 на 9 ноября мск на своём льду с «Оттавой Сенаторз» (2:3 OT).

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ

Видео: Мичков после матча с «Далласом» подарил клюшку болельщику

Материалы по теме
Российская молодёжь разрывает НХЛ! Грицюк и Мичков продолжают забивать
Видео
Российская молодёжь разрывает НХЛ! Грицюк и Мичков продолжают забивать
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android