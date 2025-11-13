Покер из ассистов Панарина помог «Рейнджерс» одолеть «Тампу». Василевского заменили

В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду арены «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 7:3.

В составе победителей голами отметились Винсент Трочек (дубль), Уильям Борген, Алекси Лафреньер, Джей Ти Миллер и Уилл Кайлли (дубль). Российский нападающий гостей Артемий Панарин отличился четырьмя результативными передачами. Защитник команды из Нью-Йорка Владислав Гавриков сделал голевой пас. У вратаря Игоря Шестёркина 31 сейв.

У хозяев шайбы забросили Скотт Сабурен, Земгус Гиргенсонс и Джейк Гюнцель. Российский нападающий и лидер «молний» Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил лишь восемь сейвов за 40 минут и был заменён в перерыве перед началом третьего периода. За это время он пропустил пять шайб.

