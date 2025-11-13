Скидки
Тампа-Бэй Лайтнинг — Нью-Йорк Рейнджерс, результат матча 13 ноября 2025, счёт 3:7, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026, Панарин

Покер из ассистов Панарина помог «Рейнджерс» одолеть «Тампу». Василевского заменили
Комментарии

В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду арены «Бенчмарк Интернейшнл-Арена» в Тампе завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 7:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Фокс, Панарин) – 01:09 (pp)     0:2 Миллер (Зибанеджад) – 03:31     1:2 Сабурен (Дуглас, Финли) – 06:04     1:3 Лафреньер (Панарин, Суси) – 07:08     2:3 Гиргенсонс (Гурд, Бьёркстранд) – 13:59     2:4 Борген – 16:20     3:4 Гюнцель (Мозер) – 17:32 (sh)     3:5 Трочек (Панарин, Гавриков) – 38:19     3:6 Трочек (Вааканайнен, Панарин) – 45:03     3:7 Кайлли (Фокс) – 57:49    

В составе победителей голами отметились Винсент Трочек (дубль), Уильям Борген, Алекси Лафреньер, Джей Ти Миллер и Уилл Кайлли (дубль). Российский нападающий гостей Артемий Панарин отличился четырьмя результативными передачами. Защитник команды из Нью-Йорка Владислав Гавриков сделал голевой пас. У вратаря Игоря Шестёркина 31 сейв.

У хозяев шайбы забросили Скотт Сабурен, Земгус Гиргенсонс и Джейк Гюнцель. Российский нападающий и лидер «молний» Никита Кучеров завершил встречу с показателем полезности «-1». Голкипер Андрей Василевский совершил лишь восемь сейвов за 40 минут и был заменён в перерыве перед началом третьего периода. За это время он пропустил пять шайб.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
