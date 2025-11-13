«Филадельфия» уступила «Эдмонтону» в овертайме с голом Матвея Мичкова
Поделиться
В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Макдэвид, Савуа) – 19:05 1:1 Мичков (Йорк, Конечны) – 35:38 (pp) 1:2 Рословик (Савуа) – 61:19
Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой в большинстве на 36-й минуте игры. Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин результативными действиями не отметился.
Голы «Ойлерз» на счету Эвана Бушара, которому ассистировал Коннор Макдэвид, и Джека Рословика в овертайме.
Комментарии
- 13 ноября 2025
-
06:29
-
06:23
-
06:19
-
06:14
-
05:43
-
05:22
-
04:20
-
03:38
- 12 ноября 2025
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:28
-
23:10
-
23:08
-
22:45
-
22:39
-
22:22
-
22:15
-
22:02
-
21:55
-
21:47
-
21:44
-
21:34
-
21:30
-
21:19
-
21:02
-
20:40
-
20:37
-
20:34
-
20:32
-
20:28
-
20:20
-
20:02
-
20:00
-
19:59