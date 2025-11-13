Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Филадельфия Флайерз — Эдмонтон Ойлерз, результат матча 13 октября 2025, счет 1:2 OT, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

«Филадельфия» уступила «Эдмонтону» в овертайме с голом Матвея Мичкова
Комментарии

В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
1 : 2
ОТ
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Бушар (Макдэвид, Савуа) – 19:05     1:1 Мичков (Йорк, Конечны) – 35:38 (pp)     1:2 Рословик (Савуа) – 61:19    

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой в большинстве на 36-й минуте игры. Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

Голы «Ойлерз» на счету Эвана Бушара, которому ассистировал Коннор Макдэвид, и Джека Рословика в овертайме.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android