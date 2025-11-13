«Филадельфия» уступила «Эдмонтону» в овертайме с голом Матвея Мичкова

В ночь с 12 на 13 ноября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Эдмонтон Ойлерз». Гости выиграли встречу в овертайме со счётом 2:1 OT.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой в большинстве на 36-й минуте игры. Форвард «Эдмонтона» Василий Подколзин результативными действиями не отметился.

Голы «Ойлерз» на счету Эвана Бушара, которому ассистировал Коннор Макдэвид, и Джека Рословика в овертайме.