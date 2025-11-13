Ассистентский покер Панарина вывел его в единоличные лидеры гонки бомбардиров «Рейнджерс»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил четыре результативные передачи в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3), который завершился в ночь с 12 на 13 ноября мск на льду «Бенчмарк Интернейшнл-Арены» в Тампе (США, штат Флорида). Благодаря этому Панарин вышел на чистое первое место среди игроков своей команды в гонке лучших бомбардиров сезона.

В активе Артемия теперь 16 очков (5+11). 15 баллов набрал защитник ньюйоркцев Адам Фокс (3+12). В топ-3 входит также нападающий Алекси Лафреньер, набравший 12 очков (4+8).

