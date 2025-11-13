Скидки
Панарин в шаге от выхода на второе место в истории франшизы по четырёхочковым матчам в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил четыре результативные передачи в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3), который недавно завершился в Тампе. Благодаря этому Панарин в шаге от выхода на второе место в истории франшизы по матчам с четырьмя набранными очками.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, Панарин записал на свой счёт 18-ю четырёхочковую игру в составе «Рейнджерс», уступая на одну игру Жану Рателю (19). Рекордсменом в истории франшизы по этому показателю является Род Гилберт (25).

В активе Артемия теперь 16 очков (5+11) в текущем сезоне НХЛ. Он является лидером команды из Нью-Йорка по очкам.

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

