Панарин повторил достижение, которое за 10 лет покорялось Кучерову и двум звёздам НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил четыре результативные передачи в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3), который недавно завершился в Тампе. Благодаря этому Панарин сумел повторить достижение форварда «молний» Никиты Кучерова в лиге.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, данный матч стал шестым с четырьмя и более результативными передачами в карьере Панарина в североамериканской лиге. Данной отметки за период выступлений Панарина в НХЛ достигали лишь трое: Кучеров (6), а также звёзды «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (9) и Коннор Макдэвид (11).

Кроме того, Артемий Панарин провёл 25-й матч с четырьмя и более очками, что является пятым результатом в НХЛ со времён сезона-2015/2016.

Материалы по теме Панарин в шаге от выхода на второе место в истории франшизы по четырёхочковым матчам в НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ: