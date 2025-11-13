Скидки
Панарин повторил достижение, которое за 10 лет покорялось Кучерову и двум звёздам НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин оформил четыре результативные передачи в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3), который недавно завершился в Тампе. Благодаря этому Панарин сумел повторить достижение форварда «молний» Никиты Кучерова в лиге.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Фокс, Панарин) – 01:09 (pp)     0:2 Миллер (Зибанеджад) – 03:31     1:2 Сабурен (Дуглас, Финли) – 06:04     1:3 Лафреньер (Панарин, Суси) – 07:08     2:3 Гиргенсонс (Гурд, Бьёркстранд) – 13:59     2:4 Борген – 16:20     3:4 Гюнцель (Мозер) – 17:32 (sh)     3:5 Трочек (Панарин, Гавриков) – 38:19     3:6 Трочек (Вааканайнен, Панарин) – 45:03     3:7 Кайлли (Фокс) – 57:49    

Как сообщает пресс-служба НХЛ, данный матч стал шестым с четырьмя и более результативными передачами в карьере Панарина в североамериканской лиге. Данной отметки за период выступлений Панарина в НХЛ достигали лишь трое: Кучеров (6), а также звёзды «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль (9) и Коннор Макдэвид (11).

Кроме того, Артемий Панарин провёл 25-й матч с четырьмя и более очками, что является пятым результатом в НХЛ со времён сезона-2015/2016.

Панарин в шаге от выхода на второе место в истории франшизы по четырёхочковым матчам в НХЛ

Сколько платят хоккеистам НХЛ:

