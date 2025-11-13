Оформивший ассистентский покер Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» с «Тампой»
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3), который завершился недавно в Тампе. На счету Панарина в этой игре четыре результативных передачи при показателе полезности «+2».
НХЛ — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Кайлли (Фокс, Панарин) – 01:09 (pp) 0:2 Миллер (Зибанеджад) – 03:31 1:2 Сабурен (Дуглас, Финли) – 06:04 1:3 Лафреньер (Панарин, Суси) – 07:08 2:3 Гиргенсонс (Гурд, Бьёркстранд) – 13:59 2:4 Борген – 16:20 3:4 Гюнцель (Мозер) – 17:32 (sh) 3:5 Трочек (Панарин, Гавриков) – 38:19 3:6 Трочек (Вааканайнен, Панарин) – 45:03 3:7 Кайлли (Фокс) – 57:49
Статус первой звезды матча получил нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек — на его счету две заброшенные шайбы при показателе полезности «+4». Третьей звездой был признан форвард «молний» Скотт Сабурен, который отметился голом, ставший первым для «Тампы» в этой встрече.
В активе 34-летнего Артемия Панарина 16 очков (5+11) в 18 играх текущего сезона НХЛ.
