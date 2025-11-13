Оформивший ассистентский покер Панарин признан второй звездой матча «Рейнджерс» с «Тампой»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан экспертами НХЛ второй звездой матча регулярного чемпионата с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:3), который завершился недавно в Тампе. На счету Панарина в этой игре четыре результативных передачи при показателе полезности «+2».

Статус первой звезды матча получил нападающий «Рейнджерс» Винсент Трочек — на его счету две заброшенные шайбы при показателе полезности «+4». Третьей звездой был признан форвард «молний» Скотт Сабурен, который отметился голом, ставший первым для «Тампы» в этой встрече.

В активе 34-летнего Артемия Панарина 16 очков (5+11) в 18 играх текущего сезона НХЛ.

