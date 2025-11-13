Видео четвёртой шайбы Матвея Мичкова в регулярном сезоне — 2025/2026 НХЛ

20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (1:2 OT), которая завершилась в ночь с 12 на 13 ноября мск на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США, штат Пенсильвания). На 36-й минуте игры Мичков реализовал большинство, установив текущий счёт 1:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Разыгрывая позиционное большинство, Мичков с левого фланга отдал шайбу в центр на Кэма Йорка, получил от него ответную передачу, сместился к левому кругу вбрасывания и поразил ворота Стюарта Скиннера точным броском в дальний угол.